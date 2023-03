Politsei uurib Riigikogu valimistel hääletamissedeliga lahkumist

Politsei- ja piirivalveameti arendusosakonna politseikapteni Ly Kallase sõnul leidis juhtum aset Lasnamäel, kus valimispäeval lahkus mees valimisjaoskonnast oma valimissedeliga. Politsei alustas selle osas menetluse. „Hääletamissedeli väljaviimine valimisjaoskonnast on väärtegu ja karistatav rahatrahviga kuni 80 eurot,” selgitas Kallas.

Lasnamäelt pärineb ka teine juhtum, kus inimene sai väidetavalt hääletada kaks korda. Politsei kontrollib asjaolusid ja otsustab menetluse alustamise. Mitmekordne hääletamine on valimispettus, mille eest on karistusena ette nähtud rahatrahv kuni 1200 eurot või arest.