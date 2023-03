Eesti hümni teotamises süüdistatava mehe kaitsja: süüdistus on alusetu, ka varasemaid parodeerijaid pole vastustusele võetud

„Sa oled loodud si*ast, kividest, soost ja samblast. Aitäh punabolševikele, kes kinkisid meile iseseisvuse. Aitäh Leninile kõige eest!“ Sellised read laulis hümni viisiga Jüri Kivit, kes on Eestis ka lastestuudioga tegelenud. Karistusseadustiku järgi on Eesti vabariigi sümbolite, sealhulgas hümni, teotamine kuritegu, seetõttu alustati video teinud Jüri Kiviti suhtes kriminaalmenetlust. „Süüdistatav ei ole ennast süüdi tunnistanud. Kaitsja toetab süüdistava positsiooni ning leiab, et süüdistus on alusetu, sest süüdistuses kirjeldatud teo omistamine Kivitile ei ole juba objektiivselt võimalik, kuna Eesti Vabariigi hümni viis/sõnad/esitluslaad/koht ei ole ühegi õigusaktiga sätestatud,” selgitas kaitsja, advokaat Anu Toomemägi-Kivistik. Sealjuures on Eesti vabariigi hümnina teadaolevat laulu ka varasemalt enne Kivitit korduvalt parodeeritud ning puudub teave, et selle eest oleks kedagi vastutusele võetud, lisas kaitsja, kes esitab sellekohased tõendid kohtule edasises menetluses. Kokkuvõtvalt on kaitsja hinnangul esitatud süüdistuse puhul tegemist prokuratuuripoolse pretsedendi loomise katsega ehkki meie õigussüsteemile pretsedendiõigus omane ei ole.