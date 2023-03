Edgar Savisaare arhiivi saatus selgub märtsiks

Detsembris surnud endise peaministri, Keskerakonna juhi Edgar Savisaare sõber, erakonnakaaslane, ajalooprofessor Aadu Must on ERRile öelnud, et on alustanud koos Erki Savisaarega arhiivi läbivaatamist, et oleks, mille põhjal otsustada, mis osad ja kuidas võiks avalikkusele kättesaadavaks teha. Arhiivis on materjali ka Savisaare vanemate ning elu esimeste aastate kohta, millest avalikkus seni väga vähe teab. Arhiivi tuleviku üle on võimalik otsustada pärast pärimisprotseduuride lõpuleviimist. Arhiivi tuleviku osas võib selgus saabuda märtsi lõpuks. Leppisime kokku, et räägime Edgari lastega sellest 18. märtsil või ka päev või paar hiljem,” märkis Must.