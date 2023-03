SÕJAKOKKUVÕTE | Putini naistepäev

Naistepäeva puhul avaldas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen austust Ukraina naistele. „Ukraina naised. Need, kes sõjaväkke astudes purustasid klaaslae Vene sissetungijate pea kohal. Ja need, kellest on saanud lõplikult purunematud jõud, nagu esileedi Olena Zelenska.“ Vladimir Putin avaldas rahvusvahelise naistepäeva puhul videosõnumiga austust Vene sõdurite naistele ning autasustas „silmapaistvaid naisi“ riigiordeniga. Ordenisaajate hulgas on mitmeid isikuid, kes teevad koostööd okupatsioonivõimudega Ukrainas. Daamid said presidendilt fanfaaride saatel kätte ka suured lillesülemid. „Te võite olla õrnad ja naiselikud, samas nii tugevad,“ kiitis Putin.