KES SIIS VILLA MAHA MATAB? Tarbetust lambavillast saab toimekas maaramm

„Lahendust, mida lambavillaga teha, on otsitud päris pikalt. Mina olen leidnud mõned kirjanduslikud andmed, et villaga on väetud juba mõnikümmend aastat, aga seda pole väga propageeritud. Lambavilla on palju, sest lambast läheb täna põhiliselt müügiks lihakeha, aga vill jääb üle,“ ütleb Sander Veskimeister, kelle firma toodab Räpina külje all Meelvas lambavillast väetist.