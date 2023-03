JUHTKIRI | Nüüd tõstkem kilbile toimetulek

Me ei taha hakata taas meenutama president Lennart Meri tsitaati sita olukorra väetiseks olemisest. Seda on juba liiga palju suusoojaks öeldud. Vaimukate sõnade asemel on vaja tarku tegusid. Kuidas tagada raskes olukorras päriselt inimeste hakkama saamine? Kaupmehed ja tootjad on välja käinud esmatarbekaupade käibemaksu alandamise. Väärt idee arutada, kuid kuidas viia see ellu nii, et efekt ei takerduks kardetud ahnusest tingitud hinnatõusu, vaid jõuaks ka tarbijani.

Jah, keskmine palk on meil ju tõusnud, ent selle sõi ära hindade kallinemine. Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2022. aastal 1685 eurot ehk tunamullusest 8,9 protsenti kõrgem. Keskmine reaalpalk kahanes samal ajal 8,8 protsenti. See näitab, kuivõrd halvemaks on muutunud meie võime tooteid ja teenuseid tarbida. Aasta alguses on hinnatõus kiirenenud veelgi.

Ilusaid sõnu ära kannatamisest on õõnes kuulata, kui toiduarve muret tekitab. Nälg polegi siin esimene probleem, mis kummitama hakkab. Esmalt saabub toidukvaliteedi langus. Me oleme juba harjunud eelistama ja nõudma teatud tasemel tooraineid. Mahevalmistatuid, kodumaiseid. Maitsvamaid. Me oleme olnud juba varmamad maksma keskkonnasäästlikuma käitlemise ja pakendi eest.

Reaalpalga languses hakkavad need varju jääma. Siis on küsimuse all võime oma kiiremini kuluvate eurode eest rohkem asju ostukorvi panna. Paraku on kohalik, tervislik ja mahe kraam ka kallis. Toidul ja tervisel on otsene seos. Kui inimesed ei jaksa enam osta värsket toitu, kannatab organismi mineraalide ja vitamiinidega varustatus, mis kevadtalvisel ajal on väga vajalik. Kui söögis läheb jämedam ots soodsamate kalorite tagaajamisele, on tulemuseks tüsenev vöökoht. Odavamas kaubas on ka enam lisaaineid, mis ei pruugi mõjuda teps mitte tervistavalt. Kui inimesed ei osta enam kohalike tootjate häid asju, ei ole neil võimalik oma äri püsti hoida.