ÕL VIDEO | Peeter Tali: ega Nursipalus paremat lahendust ole, kui läbi rääkida ja maksta raha

„Kõige suurem võitja on Eesti 200 – nullist 14 kohta. Rahvas on oma otsuse teinud ning hääletanud liberaalse maailmavaate ja avatud Eesti poolt,“ hindab valimistulemust Peeter Tali, pühapäeval Pärnumaalt riigikokku saadetud erakonna Eesti 200 poliitik. „Mille üle mul on eriti hea meel – kodukant Pärnumaa ja kodulinn Pärnu ei ole enam mingi EKRE koobas, vaid on ikkagi selgelt – selgelt! – liberaalne.“