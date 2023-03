Eesti välisministeerium kutsus välja Gruusia suursaadiku

„Gruusia parlamendis esimese lugemise läbinud välisagentide seadus tõstatab tõsiseid küsimusi demokraatia väljavaadete kohta Gruusias. Seadus on selges vastuolus Gruusia valitsuse senise sooviga integreeruda kiiresti Euro-Atlandi alaga. See on vastuolus euroopalike väärtustega ja töötab vastu ELi kandidaatriigi staatuseks vajaliku 12 prioriteedi täitmisele. Seaduse rakendamine viib sõltumatu meedia ja kodanikuühiskonna vaigistamiseni ning raskendab Eesti arengukoostööprojektide teostamist Gruusias. Kutsume Gruusia parlamenti hindama vastutustundlikult riigi tegelikke huve ja seaduseelnõu tagasi võtma. Samuti kutsume Gruusia valitsust austama inimeste rahumeelse protestimise õigust,“ kommenteeris välisminister Urmas Reinsalu.