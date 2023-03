GALERII | INIMÕIGUSED? POLE KUULNUD! Eestis elav iraanlane: kui lähen kodumaale, võidakse mind kohe lennujaamas vangistada

Naistepäeva puhul kogunesid Tartu tudengid ülikooli peahoone ette meeleavaldusele Iraani naiste õiguse eest ja riigis valitseva režiimi vastu. „Režiim on korraldanud vägivallaakte ülikoolides ja koolides, mis on kehtivate seaduste vastu! Paljud tudengid on tapetud, röövitud või kadunud,“ tõdeb Eestis elav iraanlanna Mitra Chenregan.