Tervendaja Volli hoiatab: „Minu nimega reklaamitakse kahtlasi ravimeid!“

„Kõik tuttavad helistavad, et mida sa nüüd reklaamid. Facebookis kargavad mingid reklaamid üles, minu pilt on juurde pandud ja siis kirjutatud, et mina soovitan mingeid vererõhurohtusid või liigeserohtusid. Aga mina ei ole neid reklaame üldse üles pannud ja ei tea sellistest müüjatest mitte midagi,“ pahandab loodusravitseja Vladimir Jelisejev, kes üle Eesti tuntud kui tervendaja Volli.