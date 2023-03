GRAAFIKUD | NAISED TÕID VÕIDU? Kuidas jagunesid hääled meeste ja naiste, noorte ja vanade vahel?

Kuidas mehed-naised või noored-vanad hääletasid, võib ainult arvata. Seevastu saab aga täpselt kokku lugeda, kes hääled endale said: meessoost või naissoost kandidaadid, noored või vanad. Kas Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside võidu ning Keskerakonna, EKRE ja Isamaa kaotuse taga on osalt just soolised ja vanuselised erinevused?