VIDEOGALLUP | KUI OLULINE ON NAISTEPÄEV? Naised: „Tegelikult ei ole väga.“ Mehed: „Mulle läheb see väga hinge.“

8. märtsil tähistatakse traditsiooniliselt ülemaailmset naistepäeva. Läksime pealinna tänavatele uurima, kui tähtis on naistepäeva tähistamine. Samuti saime teada, kas krõbeda hinnaga lilled on väärt ostmist ja kes on kõige tähtsamad naised vastanute elus.