Tipplaskurid katsetasid Sirgala harjutusväljal uusi snaiprirelvasid

Testlaskmiste eesmärgiks on testida relva, optilise sihiku ja muu lisavarustuse koostoimes saavutatavat relva täpsust ja töökindlust. „Testitava snaiprirelva komplekt peab tagama suure täpsuse. Meie ülesandeks koos kaitseväega on veenduda, et testitavad relvasüsteemid vastavad hanke eeldustele täpsuse ja töökindluse osas. On hea meel tõdeda, et meie hanke vastu tunnevad huvi rahvusvaheliselt tuntud ettevõtted, keda on ka siin näha,“ ütles RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.