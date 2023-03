OTSEBLOGI | Volodõmõr Zelenskõi: Bahmuti lagemisel on venelastel vaba tee Ida-Ukrainasse

Ukraina relvajõudude ülem kindral Valeri Zalužnõi arutas olukorda Bahmutis USA ja NATO sõjaväejuhtidega. „Kõigepealt teavitasin neid olukorrast lahinguväljal. Keskendusin kõige detailsemalt idasuunale. Eelkõige olukorrale Bahmutis,“ ütles Ukraina vägede ülemjuhataja teisipäeval Telegrami postituses. „Mitte vähem üksikasjalikult arutasime sõjalise abi, sealhulgas relvade ja laskemoona tarnimist. Õhutõrje tugevdamise ja pikamaarelvade pakkumise küsimused on endiselt üliolulised.“

Vene vägedel tekib lahtine tee Ida-Ukraina võtmelinnade vallutamiseks, kui nad peaksid võtma kontrolli Bahmuti üle, hoiatas president Volodõmõr Zelenskõi intervjuus CNNile, kaitstes oma otsust hoida Ukraina vägesid ümberpiiratud linnas. „See on meie jaoks taktikaline,“ ütles Zelenskõi. „Me teame, et pärast Bahmutti saaksid nad minna kaugemale. Nad võiksid minna Kramatorskisse, nad võiksid minna Slovjanskisse. Bahmuti vallutamise järel tekiks venelastele avatud tee teistesse Ukraina linnadesse Donetski suunal. Sellepärast meie poisid seda hoiavadki.“

Venemaa on saanud Bahmuti vallutamise katsel 20 000–30 000 ohvrit hukkunute ja haavatute näol, hindasid lääne võimud teisipäeval toimunud briifingul. Kuigi Ukraina kahjude kohta kindlat arvu ei pakutud, ütles ametnik, et see oli „oluliselt väiksem“. Ukraina kaitse Bahmuti vastu sunnib Venemaad asuma kulukasse lahingusse linna pärast, mis „ei ole operatiivselt ega strateegiliselt olemuslikult oluline“, teatas USA Sõjauuringute Instituut.