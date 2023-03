Politsei uurib Riigikogu valimistel hääletamispettust

Politsei- ja piirivalveameti arendusosakonna politseikapteni Ly Kallase sõnul laekus pühapäeval info kahe juhtumi kohta, kus oli alust arvata, et inimene sai hääletada kaks korda. Üks juhtum leidis aset Lasnamäel ja teine Kohtla-Järvel. „Meile teadaolevalt sai ühel juhul see võimalikuks valimisjaoskonna töötajate inimliku eksituse tõttu. Asusime koheselt asjaolusid kontrollima ja praeguseks on selgunud, et Kohtla-Järve juhtum ei olnud pahatahtlik ja menetluse alustamiseks ei ole alust,„ rääkis ta Õhtulehele. „Lasnamäe juhtumi osas jätkame asjaolude kontrollimist ja otsustame menetluse alustamise lähipäevil. Mitmekordne hääletamine on valimispettus, mille eest on karistusena ette nähtud rahatrahv kuni 1200 eurot või arest.“