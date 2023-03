Seksuaalkuritegudes süüdistatav hooldekodu ekstöötaja end süüdi ei tunnista

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistab Koeru hooldekodus töötanud 60aastast meest selles, et ta on käitunud korduvalt ebasobivalt ja seksuaalselt tema hoole all olnud erihooldusteenusel olnud viie inimesega. Rauli kõrvaldati töölt 2022. aasta 9. mail. Kriminaalasi on alles kohtus arutamisel ja me ei sooviks seda, kui pooleliolevat kriminaalasja kommenteerida, sõnas Rauli kaitsja vandeadvokaat Meelis Masso. Kaitsja sõnul on süüdistus seotud hooldekodu patsientidega ja Rauli ennast süüdi tunnistanud ei ole.

„Prokuratuur süüdistab meest korduva tahtevastase sugulise iseloomuga teo toimepanemises, kasutades ära kannatanute seisundit, milles nad ei olnud võimelised vastupanu osutama ning toimunust aru saama,“ ütles prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius Õhtulehele. Inimese tahte vastaselt temaga sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest vägivallaga või ära kasutades tema seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, võib kohtus süüdimõstmisel karistada ühe- kuni viieaastase vangistusega. Rauli süüasja arutab Pärnu maakohus.