ÕL VIDEO | Jaak Madison: valijatel on vastutus – kui sa oled loll, siis sa peadki kannatama!

„Valijad tahaks seda, teist ja kolmandat, aga lõppkokkuvõttes ollakse imestunud ja üllatunud: „Kust ma pidin teadma, et Reformierakond tõstab kütuseaktsiisi?“ Ei no vaadake, kui ta on 20 aastat tõstnud ja me oleme Euroopa tipus, nelja kõrgeima kütuseaktsiisiga riigi seas, siis ei pea olema suurem hiromant ja geenius saamaks aru, et ilmselgelt nad ei langeta aktsiisi, vaid tõstavad,“ selgitab Jaak Madison, pühapäeval Järva- ja Viljandimaalt riigikokku saadetud EKRE poliitik.