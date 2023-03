SÕJAKOKKUVÕTE | Putini konkurent

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) kirjutab, et Kremli võimuladvikus on hakatud Jevgeni Prigožinit pidama võimalikuks tulevaseks konkurendiks Vladimir Putinile, mistõttu võib oletada, et seal oodatakse tema vägede ebaõnnestumist. „Putini kokk“ on seega Kremli isanda silmis liiga võimsaks muutunud, ehkki Prigožin on see, kes seni talle tema sõjakäikudes appi tuli. Selline jagelemine ja vastastikune usaldamatus on kasulik Ukrainale. Käimasolev võitlus Bahmuti pärast kurnab Prigožini eraarmeed. Ning seda, et tema mehi Bahmuti all teadlikult raisatakse, Prigožin nähtavasti kardabki. Nagu varemgi mainitud, pelgab ta ilmselt ka seda, et kaotuse korral tehakse neist siis patuoinad. Prigožin üritab end näidata ideoloogilise märtrina, kes jääb lõpuni oma armee kõrvale.