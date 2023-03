MÕRVATUD SÕJAVANG TUVASTATUD: Zelenskõi lubab tapjad üles leida

Esmaspäeval läks internetis liikvele video, mis kujutab ukrainlasest sõjavangi hukkamist. Ta tapeti automaadivalanguga, kõrvalises kohas ja raagus puude all. Ilma pikema jututa. Säärased kaadrid on isegi verise ja ohvriterohke Vene-Ukraina sõja kohta erandlik. Telegrami kanalist mujalegi levinud video sai ööpäeva jooksul palju kajastust. Kui esialgu oli mõrvavideos kujutatu tundmatu, siis enam mitte. BBC kirjutab, et tegu on Bahmuti ligidal teadmata kadunuks jäänud 1982. aastal sündinud Ukraina sõduriga, kel nimeks Tõmofii Šadura.