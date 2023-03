„Naistepäev algas juba eelmisel päeval riiu üleskiskumisega." Valusad lood vägivaldsest 8. märtsist

Kui terve ja normaalse mehe jaoks on oluline oma naist naistepäeval meeles pidada lillede, kingituse või restoranis käimisega, siis vägivallatseja jaoks tähendab see taas võimalust näidata oma võimu naise üle. Palusin meenutada neljal vägivalda kogenud naisel oma kogemusi naistepäevaga. Need on valusad lood, kus hing sai põhjalikult katki kriibitud.