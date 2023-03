„TÄIESTI VASTUVÕETAMATU!“ Spordiliidud: kuidas ennetada juhtumeid, kus treeneritel on vaikival kaasteadmisel ebasobivad suhted sportlastega

Viimasel ajal Eesti avalikkust jahmatanud ebakohaste treenerisuhete ühine nimetaja on olnud: kõik teadsid, keegi ei teinud midagi. Seetõttu otsustasime uurida kuuelt silmapaistvamalt spordiliidult, kuidas nemad toimiksid, kui midagi niisugust nende seas juhtuks. Kuidas tagataks, et liidu poole julgetaks üldse pöörduda, ja mitu vihjet kulub, et nad teema uurida võtaks?