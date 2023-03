TÜKIKE UKRAINAT EESTIS! Eesti ukrainlaste süda Anatoli Ljutjuk: „Teadsime juba enne 24. veebruari, et põgenikud tulevad. Valmistusime varakult – see on meie elu ja meie töö.“

Ukraina kultuurikeskusse on koondunud eri rahvusest inimesed – ukrainlased, valgevenelased, eestlased ja isegi mõned venelased. Kõigil neil on ühine missioon aidata Ukrainat ja ka siinseid põgenikke. „Siin on ükskõik, mis keelt sa räägid. Me kõik vaatame ühes suunas. Peaasi, et sa ei mõtle, nagu Russki Mir,“ ütleb keskuse asutaja Anatoli Ljutjuk.