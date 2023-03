„PÕRANDAALUNE OLI VETT TÄIS! "Ratastoolis Magnus on hädas: ma ei saa enam kodus pesta

Tallinna külje all Jüris elav Magnus (38) tunnistab, et viimasel ajal on närvipinge laes. Ta vurab oma elektrilise ratastooliga mööda elutuba ning silmitseb mureliku pilguga põrandat vannitoa ümbruses, mis on veeavarii tõttu värvunud koledalt pruunikaks. Ta pole kaebleja tüüp, on alati ise hakkama saanud. Aga nüüd on sein ette tulnud.