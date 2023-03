Kuidas kiirendada külmetusest paranemist?

*Cao L, Chen Y, Zhao Y, Zhang H, Wang S, Wang Z, Kang J. Effect of Myrtol standardized on mucus hypersecretion and clearance of Pseudomonas aeruginosa in a rat model of chronic obstructive pulmonary disease. Arzneimittelforschung. 2011;61(12):685-92 **Lai Y, Dilidaer D, Chen B, Xu G, Shi J, Lee RJ, Cohen NA. In vitro studies of a distillate of rectified essential oils on sinonasal components of mucociliary clearance. American journal of rhinology & allergy. 2014;28(3):244-8. ***Söllner B. Effektive pflanzliche Therapie zur Behandlung von Atemwegsinfekten. Journal für Pharmakologie und Therapie, 2018; 5/6: 142-146