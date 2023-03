START VÕIMUMÄNGUDELE: Kaja Kallas näeb uut liitu Eesti 200 ja sotsidega

„Minu ettepanek on alustada koalitsioonikõnelusi sellega, et kõigil oleks pilt riigi rahandusest silme ees,“ kirjeldas parlamendivalimiste võitja Kaja Kallas, kuidas ta soovib kolmapäevast hakata pidama läbirääkimisi kahe liberaalse erakonnaga. Kallase sõnul on Reformierakond valmis arutama kõiki teemasid, sh abieluvõrdsuse küsimust, mis on kõigi kolme erakonna valimisprogrammis.