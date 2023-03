Riik ei näe alust Aivo Petersoni karistamiseks

Venemaa poolt okupeeritud Ida-Ukrainas käinud ja sealt Kremli seisukohti edastanud Aivo Petersoni tegevus ei anna alust tema karistamiseks, tunnistasid riigi esindajad. Riigikogu valimistel ligi 4000 häält kogunud Petersonilt kodakondsuse võtmise välistab see, et ta on sünnijärgne Eesti kodanik, kirjutab ERRi uudisportaal.