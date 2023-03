VIDEO | "ARMAS JEESUS!" Koerad hakkasid kirikus otse preestri nina all sugu tegema

New York Posti teatel leidis intsident aset 16. veebruaril Juiz de Foras, kus isa Pierre Santa Rita kirikus jumalateenistust pidas. Preestril polnud aimugi, et kohe katkestab tema jutu koerte suguakt. Kui vaimulik hakkas rääkima kiriku rollist karnevalipidustuste ajal, kargas üks koertest teisele selga. Häbi pärast silmad katnud Mauricio kommenteeris koguduse rõõmuks: „Nad pole veel ristitud, nii ei tohi! Mis toimub? Oh Jumal. Armas Jeesus!“