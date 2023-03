VÕRUKAS EKRE SUURVÕIDUST KAGU-EESTIS: ega peale EKRE olnudki kedagi valida!

Eeri valis Keskerakonna kandidaadi, kuid ta on seda teinud pikki aastaid. „Keskerakonnaga läks ka nagu läks, kahju on ikka. Pärast valimistulemuste teadasaamist läks öösel uni ära ja hommikuni magama ei jäänud. Selline pauk oli. EKRE-lt võtsid hääli ära aga nii Reformierakonna löögid, kui ilmselt ka see, et EKRE võiks oma väljaütlemistes natukene rahulikum olla,“ leiab ta.

Mõned kohalikud elanikud ei soovi oma parteilisi eelistusi siiski välja öelda, kuid Koit söandab seda siiski teha.