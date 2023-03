ETTEVAATUST, LIBASÕBRAD! Üle 80aastane selfikuninganna hoiatab: „Pildi järgi vaatad, et kena inimene, aga jutt ei ole usutav!“

„Ma tean, mida need mehed tahavad, aga ma ei lähe õnge. Nii palju halba on juhtunud inimestega, on ju teada, kui suured petised on võõramaa mehed,“ toonitab üle 80aastane kaunitar Aita Koitsaar. Ülinaiselike selfide kroonimata kuninganna saab sotsiaalmeedias pidevalt sõbrakutseid, kuid õnge ei lähe.