Millest oleneb liikluskindlustuse hind ning milliseks muutub see tulevikus?

Mis mõjutab liikluskindlustuse hinda?

Tahad või mitte, kuid kui oled pärit Tallinnast, pead liikluskindlustuse eest tõenäoliselt suuremat hinda maksma kui näiteks raplakad ja pärnakad. Suurlinnades on liiklus tihedam ning oht õnnetuste juhtumiseks lihtsalt suurem.

Liikluskindlustust sõlmides pead ära märkima oma elukohalinna. Kui märgid oma elukohaks tiheda asustusega paiga, eeldavad kindlustuspakkujad, et kasutadki autot peamiselt seal.

Teine asi, mille pead kindlustust sõlmides ära märkima, on oma sõiduki tüüp. Tavalise sõiduauto liikluskindlustus on soodsam kui näiteks kaubiku oma. Hooajaliselt või harva liikluses osalevate sõidukite, näiteks mootorrataste ja traktorite, kindlustus on veelgi taskukohasem.