Juhtkiri | Oravad vajavad taustatantsijaid

Henn Põlluaas võib küll nuriseda e-valimiste vaatlemise üle, et mustas (arvuti)kastis toimuvat pole võimalik näha, kuid keegi ei keela tema erakonnal leida IT-spetsialiste, kes oskaksid sinna sisse mitte ainult näha, vaid arvutivõhikuile arusaadavalt ka lahti seletada.

Samal ajal on need, keda puudutab järgmise koalitsiooni kokkupanek seedimas uut reaalsust. Valikuks on kas uue valitsuse moodustamine erakonnajuhtide omavahelist klappi eelistades või arvesse võttes valijate värskeimat tahet. Rahvusvaheliselt pineval ajal oleks hea, kui võimuvaakum ei kujuneks pikaks ning täievoliline valitsus asuks ametisse võimalikult peatselt.