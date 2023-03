ÕL VIDEO | Riina Solman: Kert Kingo peaks olema kursis, et e-valimised on turvalised

„Öeldi ju inimestele, et ärge minge e-hääletama – see on ebaturvaline, andke paberhääli –, ja siis hiljem [öeldi], et kui te ikka kuidagi muud moodi ei saa, andke see e-hääl. Suurem osa valimistulemusest loeti e-häältest, mistõttu nad said päris suure kaotuse osaliseks. Ise kutsusid inimesi üles mitte-e-hääletama nende poolt.“