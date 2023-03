SÕJAKOKKUVÕTE | Ropendav babuška ja murelik Prigožin

Ühismeedias ringleb video, milles venemaalastelt küsitakse arvamust Ukraina sõjas toimuva kohta. Lainet lööb eriti üks ropusuine mammi, kelle arvates tuleks kõik ukrainlased hävitada. „Nad on mädanenud! Nad pole enam meie vennad,“ põhjendab ta enda viha. Tema arvates tuleks kõigile ukrainlastele lõpp peale teha – sõduritest beebideni välja, ja kui see õnnestub, tuleb ka poolakad elimineerida. Vänge keelepruugiga vanaema arvab, et hävitada tuleks ka poolakaid, sest nood on tema meelest natsionalistid.

Vene väed jätkasid ka sel nädalal Bahmuti linna ründamist. Üha enam kostab arvamusi, et olles vaenlasel seal piisavalt end verest tühjaks lasta võimaldanud, hakkavad Ukraina sõdurid sealt ilmselt peagi taanduma. Linna haaramine oleks okupantidele tõeliselt pyrrhoslik võit. Eriti kuna Bahmut pole teab mis märkimisväärne sõjaline punkt. Tõenäoliselt viis Ukraina Bahmutis läbi piiratud taktikalise taganemise, kuid on veel vara öelda, kas ta kaalub täielikku lahkumist, teatas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW). Tõenäoliselt ei saavuta Vene väed linnasõda pidades kiiresti märkimisväärset territoriaalset võitu, Ukraina väed aga tekitavad edasitungivatele Vene üksustele suuri kaotusi. Samal ajal kurdab Wagneri eraarmee juht Jevgeni Prigožin (pildil), et tema meestel pole piisavalt laskemoona. See võib tema hinnangul olla kas lihtsalt tavapärase bürokraatia või hoopis reetmise tulem. Tahtlikus viivitamises on tema silmis muidugi süüdi Vene kaitseministeerium, tema rivaal. Ühes videos lisas ta ka, et wagnerlased muretsevad, et kui Venemaa peaks sõja kaotama, tehakse patuoinad just neist.