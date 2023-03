ÕL VIDEO | Liina Kersna: „Inimeste hinges on siiani traumad EKREIKE-valitsusest.“

„Tõenäoliselt on inimeste hinges siiani traumad EKREIKE-valitsusest. Need, kes kaotasid, olid just nimelt Keskerakond, Isamaa ja EKRE – see oli kindlasti väärtuspõhine otsus eestlaste poolt, et nad tahavad, et Eesti riik oleks avatud, sõbralik ja läänemeelne riik. Eesti inimesed näitasid, et nad valisid väärtuspõhiselt,“ analüüsib valimistulemust Liina Kersna, Võru-, Valga- ja Põlvamaalt riigikokku saadetud reformierakondlane.