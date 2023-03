„Rohelised pole varjusurmas!“ Riigitoetusest ilma jäänud erakonda aidanud poliitveteran Evelyn Sepp kinnitab, et roheliste järgmine kampaania algab praegu

Ligi kümme aastat poliitikast distantsi hoidnud ja praegu (veel) parteitu Evelyn Sepp hüppas viimasel momendil roheliste rongile, otsustades lisaks organisatsioonilisele abistamisele kandideerida ka erakonna ridades riigikokku. Pikaaegse kogemusega poliitiku abi vähemalt tänavu edu ei toonud, ent Sepp ja roheliste juht Johanna Maria Tõugu on veendunud, et õiged tulemused tehakse tulevikus.