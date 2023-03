Kõhukinnisus ja puhitus vaevavad? Taasta oma seedimise tasakaal!

Meie soolestik on kõrgefektiivne ja keerukas süsteem, mille korrapärane töö on kogu organismi tervise seisukohalt väga oluline. Lisaks sellele, et soolestik vastutab seedeprotsesside toimumise eest, on tal suur tähtsus ka immuunsüsteemi toimimisel, hormonaalse tasakaalu hoidmisel ja kesknärvisüsteemi töös. Soolestiku ja peaaju vahel on püsiühendus, milles toimiv pidev infovahetus mõjutab muu hulgas ka meie vaimset seisundit, meeleolu ja toonust.

Kui soolestik on terve ja toimib korralikult, on meie enesetunne hea ning me oleme erksad, positiivsed ja rõõmsad.

Seedimisega seotud probleemid on väga sagedaseks tervisemureks

Seedesüsteemi võivad rivist välja viia stress, istuv eluviis, vähene füüsiline koormus, ebapiisav vedelikutarbimine ja tasakaalustamata toitumine. Kui soolestiku töö on korrast ära, saadab ta ajju häiresignaale, mis mõjuvad negatiivselt nii meeleolule kui ka üldisele enesetundele.

Kõige levinumateks seedetraktiga seotud tervisehäireteks on aeglustunud sooletegevus ja kõhukinnisus, mida kogeb kolmandik kogu maailma inimestest. Puhitus, gaaside kogunemine ja surve alakõhus on üldlevinud soolestikuga seotud kaebused, mille all kannatab pea 25% inimestest. Kõhupuhituse tavalisemateks põhjusteks on õhu neelamine kiirustaval söömisel ning bakteriaalsetest protsessidest tingitud gaaside teke soolestikus.

5 soovitust seedimise korrastamiseks

Kõhukinnisust ja -puhitust on kindlasti lihtsam vältida kui ravida. Kõige paremini aitavad tervislik eluviis ja korrapärane toitumine.