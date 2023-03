ENE PAJULA | Mammi täheldab: üks asi tundub siiski olevat kindel: enamik eestlasi ei soovi olla EKRE poolt päästetud

Tänavused valimised olid erilised. Ja mitte ainult mammile ja mitte ainult selle pärast, et mammi oli valimiskomisjonis. Valimiskomisjonis on ta olnud varemgi, seda enam võib ta kinnitada, et sellist valijate voogu kui tänavu, pole ta varem näinud. Igal hommikul oli järjekord ukse taga veel enne avamist, seda isegi tuisusel laupäeval, kui jaoskonnani tuli sumbata läbi hangede. Mammi veendus uuesti ja uuesti, kui pikk on ootaja aeg – kuidas venis viimane minut enne uste avamist. Oli ka pahandajaid, kuigi mitte palju, et mis vahet, miks te ei võiks alustada mõni minut varem? Õnneks või õnnetuseks ei sõltunud see komisjonist, sest valimine oli arvutipõhine ja registrid avanesid minutipealt.