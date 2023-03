KEHV KAOTAJA? Helme: „Loomulikult ei usu keegi meist e-valimistesse!“ Ratas: „See on mõttetu tsirkus! Peale võistlusi enam rusikatega ei vehelda.“

„Me nõuame välja logid, nõuame välja programmijupid – kõik, mis saame nõuda! Kuniks me seda pole kätte saanud, me valimistulemust ei tunnista,“ teatas Martin Helme võitluslikult valimispäeval, kui olid selgunud e-hääled. Need suuresti näitasid, milliseks kujuneb valimiste lõplik tulemus. See kujunes selliseks, et valijad armastasid konservatiive seekord leigemalt ning nad said parlamendis 17 tooli ehk kaks vähem kui 2019. aasta valimistel.