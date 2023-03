RAHULOLU PAREMPOOLSETE LEERIS. Lavly Perling: „Meil on väga tugev sõiduk, mis võib-olla pole kulda ega karda täis, aga see on vaid vahepeatus.“

„Oleme rahul õhkkonna ja inimeste üle – nad hoiavad kokku, see on väga tugev vundament, millele edasi ehitada,“ lausus Perling Õhtulehele.

Nii Perling kui ka ka veteranpoliitik Siim Valmar Kiisler nentisid, et Parempoolsete tulemust pärssis Reformierakonna hirmutamistaktika. „Püüdsime läbi mõistuse hääle öelda, et vaadaku rahulikult, kuidas see pole õige, et kui ei vali Reformi, siis tuleb EKRE. Aga hirmu vastu on argumentidega väga raske saada,“ sõnas Perling.

„Väga paljudest vestlustest kõlas läbi, kuidas me oleme väga sümpaatsed. „Te olete nagu sõõm värsket õhku“ kordus pidevalt valijatega suheldes,“ rääkis Kiisler. „Paljud ütlesid, et hoiavad meile pöialt, ent siis tuli see „aga…“