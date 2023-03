ÕL VIDEO | Jüri Ratas: see on halb tulemus erakonnale, see on selge

„Müts maha,“ tunnustas Keskerakonna esimees Reformierakonna valimisvõitu. Aga mis juhtus, et Keskerakond kaotas suisa kümme mandaati? „Need teemad, mis Keskerakond tugevalt tõstatas nagu pensionid, toimetulek, tervishoid, selge on see, et julgeolek oli nendest inimestele veel olulisem.“