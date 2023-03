ÕL VIDEO | Kaja Kallas valimisvõidu järel: lähtun otsustamisel 2019. aasta õppetunnist

„Ma ei ruttaks sündmustest ette enne, kui oleme omavahel arutanud, on minu õppetund,“ sõnas Reformierakonna juht Kaja Kallas küsimuse peale, millist valitsuskoalitsiooni ta eelistaks. Küll tõdes Kallas, et kahekesi on otsuseid ilmselt lihtsam teha, kuid igal kombinatsioonil on omad head-vead.