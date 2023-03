ÕL VIDEO | Martin Helme valimispeo kõnes: loomulikult ei usu me e-valimisi ega tunnista tulemust, kuni kõik logid on välja nõutud

„Hoiatan selle eest, et kõik see, millest oleme rääkinud kaks aastat, hakkab nüüd erilise kiirusega meie elu rikkuma. Kõik, kes hääletasid liberaalsete erakondade poolt, hakkavad saama veel rohkem inflatsiooni ja immigratsiooni. Vaesumine jätkub, korruptsioon jätkub, tulevad vihakõneseadused, et me ei saaks seda kõike kritiseerida. Sest meil on e-valimised,“ ütles EKRE esimees Martin Helme valimispeol.