MIS SEE KÕIK MAKSAB? Pealinnast Saaremaale talu soetanud pere: „Meil ei ole kõik klants, vaid kodune.“

„Me aimasime, mis on maaelu, ja oleme oma otsusega rahul,“ räägib Eveli. Maale tuli pere otsima eneseteostust ja vabadust. Tähtis oli ka saada ruumi – ja seda jagubki nüüd nii palju, et saab teha, mis vaid pähe tuleb. Näiteks rajati maja taha heinamaale labürint, kus saab mööda radu seigelda. Eveli sõnul on tegu loodusaia ühe vormiga. Seda toredust ei hoita vaka all, näiteks kutsuti külla ühe lapse lasteaiarühm.