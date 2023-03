VIDEOGALLUP | MINU ESIMESED VALIMISED: Õhtuleht kogus valijate esimese korra meenutusi, muljetas ka Jüri Ratas. Kes toona tema hääle sai?

Kui terve nädala olen kuulnud, kuidas üks või teine sõber ja tuttav on juba hääletanud, siis ootan mina ikka seda pühapäeva. See lihtsalt tundub kuidagi õige – minna kohale ja päriselt oma hääl kastikesse kukutada. Muidugi ei taha ma öelda, et oleksin kuidagi e-hääletamise vastu. Olen üsna kindel, et järgmistel riigikogu valimistel teen seda arvuti tagant. Aga see on ikkagi ju minu ESIMENE kord.