VÕIMUBLOGI | Võimuliidu läbirääkijad arutavad kolmapäeval maaelu ja majandust. Valimiskomisjon jättis EKRE kaebuse tähtaja ületamise tõttu osaliselt läbi vaatamata

Samuti peab erakond probleemiks, et e-hääletamise süsteem ei taga valimiste üldpõhimõtete järgimist ning riigikogu valimise seaduses puuduvad elektroonilise hääletamise ja tulemuste kindlakstegemise reeglid.



EKRE esimees Martin Helme juhib tähelepanu, et valimisseadus peab sätestama kõik valimistega seotud olulised tingimused ja nõuded, menetluse ja korralduse.



„Riigikohus selgitas 2019. aastal, et elektroonilise hääletamise nõuded tuleb sätestada seadusega. Siiani ei ole mitte midagi tehtud. Olemasolev regulatsioon on sisuliselt vabariigi valimiskomisjoni suva, kes loob õigusnormid, korraldab nende täitmist ja samuti ka järelevalvet nende täitmise üle, mis on põhimõtteliselt vastuolus võimude lahususe ja õigusriigi põhimõtetega. See on toonud kaasa olukorra, kus elementaarsed turva- ja kontrollitavuse nõuded on täitmata ning valimised on mittekontrollitavad,“ ütles Helme.



Martin Helme sõnul on valimiste ausus ja usaldusväärsus demokraatia toimimise alus. „Kõik kodanikud ja parteid peaksid olema väga huvitatud sellest, et meie valimiste kohal ei ripu võltsimise või põhiseadusvastasuse tume vari. Selle kaebuse esitamisega seisame kõigi kodanike põhiõiguse eest kasutada segamatult ja võrdselt oma häält kõrgeima võimu kandjana ning põhiseadusliku korra säilimise eest,“ ütles Helme.



Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda esindab advokaat Paul Keres.