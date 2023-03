VÕIMUBLOGI | Täna algavad koalitsiooniläbirääkimised Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside vahel

Läänemetsa sõnul on ta Kallasega sellest ka rääkinud: „Sotside jaoks on oluline, et väiksema sissetulekuga inimeste palgad tõuseksid.“ Küll aga selgub Läänemetsa jutust, et sotsid on valmis kompromissideks ning kõike enda valimisprogrammis kirjas olnut kindlasti ei nõua. „On see miinimumpalga tõstmine või mingi muudatus tulumaksusüsteemis – ma loodan, et saavutame kompromissi,“ sõnab ta.