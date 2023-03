VÕIMUBLOGI | Kolmikliit alustab koalitsiooniläbirääkimisi kolmapäeval. Ratas läbirääkijatele: „Tuleb teha kõike, et meie majandus kokku ei kukuks.“

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) saatis riigi valimisteenistusele teabenõude, milles palub väljastada e-valimiste süsteemi logidesse talletunud teabe ning info süsteemi arendajate ja sellele vahetult liigi pääsevate isikute kohta.



EKRE juhib teabenõudes tähelepanu, et elektroonilise süsteemi käitamisel säilib logi, milles talletub teave süsteemi protsesside kohta ehk lihtsustatult öeldes: kes, kus, millal ja mida tegi?

EKRE palub väljastada järgmised süsteemi logid: hääletaja tuvastamise logid valijarakenduse tarbeks; hääle loomise logid; koguja teenuse võtmete kontrolli logid; SK ID ajatemplite väljastamise logid; E-urni algseisu kinnitus, millest nähtub, et sellel ei ole ühtegi häält eelnevalt sisestatud ja ühtegi „pseudoisikukoodi“ ehk valijat; e-urni sisendliidese logi ja väljundliidese logi; miksimistegevuse logi; võrguseadmete ühenduste logid, millest nähtuvad ühenduste algaadressid ja lõppaadressid; võrguseadmete administreerimise logid ja liideste konfiguratsioonid, andmepakettide transleemiskonfiguratsioonide info, süsteemi kõrgkäideldavuse ülesehituse kirjeldus.



Samuti soovib EKRE teavet selle kohta, kes on e-hääletamise süsteemi administraatorid, arendajad ja muu personal, kellel oli vahetu ligipääs e-hääletamise süsteemile 2023. aasta Riigikogu valimiste perioodil.



EKRE esimees Martin Helme ütles, et erakonna esindajad ei osalenud e-valimiste vaatlemisel ning täna toimunud niinimetatud e-häälte ülelugemisel seetõttu, et olulist infot valimisteenistus seal ei avaldada.



„Me ei soovi näitemängu, vaid tegelikku vastuseid, kuidas e-hääled kokku tulid. Kui valimiskomisjon infot ei väljasta, pöördub erakond kohtu poole,“ ütleb Helme.



Homme esitab erakond valimisteenistusele info valimisprotseduuride rikkumiste kohta.