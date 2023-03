VALIMISBLOGI | Riisalu Keskerakonna peol: me ei ole suutnud toime tulla EKRE lausvaledega. Võime jääda isegi kolmandaks!

Paberhääletuse tulemusel Ida-Virumaal edukaimaks osutunud Mihhail Stalnuhhinil on isikumandaadi saamiseks vaja umbes 4800 häält. Praegu on tal 3800 häält, kuid e-hääled on veel lugemata. Paberhäältest sai Stalnuhhin Ida-Virumaal 30%, e-häältest vajaks ta ~10%.