PINGED MOLDOVAS | Kohalik: "See on minu enda kodumaa ja ometi ei saa ma siin vabalt kõndida."

Transnistria piirkonnas, mida venemeelsed separatistid kontrollivad alates Moldova kodusõjast 1992. aastal, kasvavad pinged. Piirkonna elanik ütleb BBC-le: „Meil on vedanud, et Ukraina meid praegu kaitseb, aga kui see sõda ka Moldovas käima läheb, oleme valmis seda territooriumi uuesti kaitsma.“