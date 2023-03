REPLIIK | Keskerakond loobus Ida-Virumaa kampaaniaga teesklemast, et Eesti rahva käekäik korda läheb

Suur tänu Õhtulehele Keskerakonna teeskluse paljastamise eest! Keskerakond on oma Ida-Virumaa kampaaniaga loobunud teesklemast, et Eesti rahvas ja tema käekäik talle korda läheb – Yana Toom jt. on valimiskampaanias oma vana armsama Russkii Miri unelma idapiiri tagant uuesti üles leidnud ning nende omavahelised kuumad tunded saavad jumal tänatud, et tänu meediale avalikkuse ette toodud.